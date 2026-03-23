Arezzo, 23 marzo 2026 – . “Sarà una giornata di sport, di inclusione, di pace e di amicizia e ci piacerebbe vedere tante persone di tutte le età ritrovarsi insieme per costruire un futuro partendo dai valori sportivi”, è con queste parole che l’Assessore allo Sport Maurizio Maggi lancia la Giornata dello Sport di Poppi dell’11 aprile 2026 quando il centro storico ospiterà stand, campi gonfiabili, dimostrazioni, percorsi ludico-sportivi, attività pratiche curate dalle associazioni sportive locali, per conoscere da vicino le realtà del territorio. Il Consiglio permanente dello sport, nato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poppi si prepara alla giornata dello sport con il Coni

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