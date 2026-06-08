Due parole soltanto, “Working break”, e una manciata di immagini che raccontano l’Italia come solo chi la ama davvero sa fare. Mick Jagger ha condiviso sui social il suo soggiorno siciliano, regalando ai fan una versione inedita di sé: non la rockstar da stadio, ma il viaggiatore curioso che si perde tra i vicoli di Stromboli, guida un’apecar verde lungo stradine strette e si ferma ad ammirare affreschi, statue antiche e scorci mediterranei. Il leader dei Rolling Stones, 82 anni portati con un’energia che sfida il tempo, ha documentato la sua permanenza alle isole Eolie con un carosello di foto e video su Instagram e nei contenuti pubblicati lo si vede al volante di un’Ape Piaggio che si fa largo tra i muri imbiancati a calce, tipici dell’architettura eoliana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Mick Jagger si mostra come non l’avete mai visto: quello che fa in Sicilia a 82 anni non passa inosservato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mick Jagger and Melanie Hamrick at an event.

Notizie e thread social correlati

Balani, Beldì, Saltamerenda e tutti i nomi dello sport in tv che avete sentito ma non avete mai vistoDurante le trasmissioni sportive in tv, spesso si sentono nomi come Balani, Beldì e Saltamerenda, che appaiono nei titoli di coda, negli annunci o...

Dieci piante strane, che probabilmente non avete mai visto (ma che si possono vedere da Orticola)Dal 7 al 10 maggio, i Giardini Montanelli di Milano ospitano Orticola, una rassegna botanica dedicata alle piante primaverili.

Temi più discussi: Warhol a Ferrara, 50 anni dopo: l'eredità della mostra che anticipò il dibattito sull'identità; Mick Jagger, pausa dal lavoro a Stromboli: per lui giri in apecar e passeggiate; Mostra Warhol a Palermo: Arman e Rotella al Real Albergo dei Poveri; Tgcom24: Mick Jagger, pausa dal lavoro a Stromboli: apecar e passeggiate Video.

MICK JAGGER SUI RUTLES reddit

Mick Jagger su un'Ape Piaggio: il cantante degli Stones è in SiciliaMick Jagger si mostra su un'Ape Piaggio a Stromboli: il cantante dei Rolling Stones ha postato video e foto dalla sua vacanza in Italia. auto.everyeye.it

Mick Jagger si mostra come non l’avete mai visto: quello che fa in Sicilia a 82 anni non passa inosservatoDue parole soltanto, Working break, e una manciata di immagini che raccontano l’Italia come ... msn.com