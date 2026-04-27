Durante le trasmissioni sportive in tv, spesso si sentono nomi come Balani, Beldì e Saltamerenda, che appaiono nei titoli di coda, negli annunci o nei ringraziamenti. Questi nomi sono familiari per chi segue gli eventi, ma raramente vengono mostrati o approfonditi. La presenza di queste sigle e nomi di solito riguarda collaboratori, tecnici o altri professionisti coinvolti dietro le quinte, spesso invisibili agli spettatori.

Sono perlopiù invisibili, senza un volto e senza voce, liberi da quella popolarità da pianerottolo che coinvolge tanti del loro mondo. Sono nomi in coda alla trasmissione, una riga e poco più. Vengono ricordati nei ringraziamenti, in qualche intervista degli addetti ai lavori. Il loro profilo si ricostruisce come quando se ne vanno, abbandonando il lavoro per la pensione o questa vita per un’altra. Così Nazareno Balani, regista (ha coperto 24 anni di Olimpiadi, da Barcellona 1992 a Rio de Janeiro 2016, ha curato centinaia e centinaia di partite di calcio, tanti Giri d’Italia), professionista di lungo corso che, a suo modo, rimanda al periodo d’oro della Rai.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Balani, Beldì, Saltamerenda e tutti i nomi dello sport in tv che avete sentito ma non avete mai visto

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