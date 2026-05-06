Dal 7 al 10 maggio, i Giardini Montanelli di Milano ospitano Orticola, una rassegna botanica dedicata alle piante primaverili. Durante l'evento, vengono esposte dieci specie di piante insolite, molte delle quali sono poco conosciute e difficili da trovare altrove. Questa manifestazione offre ai visitatori l'opportunità di scoprire nuove varietà e apprezzare la varietà del mondo vegetale.

Dal 7 al 10 maggio la rassegna botanica di primavera anima con i suoi colori e profumi i Giardini Montanelli di Milano. Queste le specie più insolite presenti all'edizione 2026 di Orticola +++dropcap Il verde come esperienza concreta di benessere. Orticola 2026 torna ai Giardini Montanelli di Milano dal 7 al 10 maggio con un’edizione a tema Il giardinaggio fa la felicità. Tra piante rare tutte da scoprire, installazioni vegetali e la presenza di vivaisti di fama internazionale, Orticola costruisce anche questa primavera un percorso che che intreccia ricerca botanica ed esperienza sensoriale.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dieci piante strane, che probabilmente non avete mai visto (ma che si possono vedere da Orticola)

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