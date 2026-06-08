Michele Sodano pronto a insediarsi a Palazzo dei Giganti | la proclamazione entro giovedì

Da agrigentonotizie.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Michele Sodano si prepara a insediarsi ufficialmente a Palazzo dei Giganti entro giovedì. Dopo aver partecipato a un corteo con sostenitori, consiglieri comunali e il vicesindaco designato, ha celebrato la vittoria al ballottaggio. La proclamazione ufficiale avverrà entro la fine della settimana.

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Dopo l'ingresso trionfale in Comune con il corteo di sostenitori, consiglieri comunali e vicesindaco designato per festeggiare la vittoria al ballottaggio, Michele Sodano tornerà a Palazzo dei Giganti per insediarsi ufficialmente entro giovedì. La cerimonia di proclamazione si svolgerà infatti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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