Michele Sodano pronto a insediarsi a Palazzo dei Giganti | la proclamazione entro giovedì
Michele Sodano si prepara a insediarsi ufficialmente a Palazzo dei Giganti entro giovedì. Dopo aver partecipato a un corteo con sostenitori, consiglieri comunali e il vicesindaco designato, ha celebrato la vittoria al ballottaggio. La proclamazione ufficiale avverrà entro la fine della settimana.
Dopo l'ingresso trionfale in Comune con il corteo di sostenitori, consiglieri comunali e vicesindaco designato per festeggiare la vittoria al ballottaggio, Michele Sodano tornerà a Palazzo dei Giganti per insediarsi ufficialmente entro giovedì. La cerimonia di proclamazione si svolgerà infatti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie e thread social correlati
La corsa a Palazzo dei Giganti: le priorità del candidato sindaco Michele SodanoIn vista delle elezioni comunali in programma il 24 e 25 maggio, si sono svolti incontri con i quattro candidati alla carica di sindaco della città...
Michele Sodano a Palazzo dei Giganti, la festa per l'elezione continua nel luogo simboloIl nuovo sindaco è arrivato a Palazzo dei Giganti, accompagnato da Ismaele La Vardera e da un grande gruppo di elettori.
Temi più discussi: Verso il ballottaggio: Umberto Rumolo nella giunta di Michele Sodano; Agrigento | Si accendono i toni in vista del ballottaggio tra Sodano e Alonge; Sodano non si permetta di umiliare i miei elettori: Di Rosa alza il muro e blinda l’accordo con Alonge; Ballottaggio, seggi aperti: sfida finale tra Michele Sodano e Dino Alonge.
Ad Agrigento è l'inizio di una nuova era, quella di Michele Sodano sindaco e della sua squadra. La liberazione della Sicilia dalla peggiore destra di sempre parte anche da qui. Quando il campo alternativo si presenta compatto, ci sono i numeri per mandare a facebook
Chi è Michele Sodano, nuovo sindaco di Agrigento: 36 anni, ex deputato grillino, partecipò a X Factor. Ha rilanciato il centrosinistra con Ismaele La VarderaLa Vardera rilancia il centrosinistra nella città dei Templi e vince per la prima volta la sfida delle urne in un capoluogo di provincia ... corriere.it
Da X Factor a La Vardera, passando per il M5s: chi è Michele Sodano, il nuovo sindaco di AgrigentoDal Parlamento al movimento dell'ex iena il 37enne sostenuto dal campo largo conquista il Comune siciliano ... msn.com