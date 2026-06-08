Michele Sodano a Palazzo dei Giganti la festa per l' elezione continua nel luogo simbolo

Il nuovo sindaco è arrivato a Palazzo dei Giganti, accompagnato da Ismaele La Vardera e da un grande gruppo di elettori. La cerimonia di festeggiamento per la sua elezione si svolge nel luogo simbolo dell’amministrazione. La scena si svolge con molte persone presenti, che partecipano all’evento di celebrazione. Nessun altro dettaglio o intervento è stato comunicato.

Il neo sindaco Michele Sodano, accompagnato dal leader di Controcorrente: Ismaele La Vardera e da centinaia e centinaia di elettori, è a Palazzo dei Giganti. Dopo aver marciato lungo il Viale e via Atenea, Sodano ha varcato - da primo cittadino - l'ingresso del Municipio. Un passaggio simbolico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Sodano: «Sarò il sindaco di tutti». La Vardera: «Abbiamo riportato Agrigento a sognare»

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