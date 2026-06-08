Il deputato regionale Roberto Di Mauro Mpa dal comitato elettorale di Dino Alonge ammette la sconfitta elettorale

Da agrigentonotizie.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un deputato regionale ha visitato il comitato elettorale di un candidato durante lo scrutinio delle votazioni. L'uomo ha ammesso la sconfitta elettorale. Al momento, lo scrutinio è ancora in corso e nel luogo si trovano anche altri rappresentanti delle liste in corsa.

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A scrutinio ancora in corso, nel comitato elettorale del candidato Dino Alonge è arrivato anche l'onorevole Roberto Di Mauro, leader dell'Mpa. “Era una campagna elettorale per il secondo turno nettamente in salita, una battaglia che al primo turno non è andata bene per ragioni diverse. Ci restava. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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