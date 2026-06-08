Il deputato regionale Roberto Di Mauro Mpa dal comitato elettorale di Dino Alonge ammette la sconfitta elettorale
Un deputato regionale ha visitato il comitato elettorale di un candidato durante lo scrutinio delle votazioni. L'uomo ha ammesso la sconfitta elettorale. Al momento, lo scrutinio è ancora in corso e nel luogo si trovano anche altri rappresentanti delle liste in corsa.
A scrutinio ancora in corso, nel comitato elettorale del candidato Dino Alonge è arrivato anche l'onorevole Roberto Di Mauro, leader dell'Mpa. “Era una campagna elettorale per il secondo turno nettamente in salita, una battaglia che al primo turno non è andata bene per ragioni diverse. Ci restava. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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