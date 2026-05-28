Zambuto Dc inchioda Di Mauro Mpa per il disastro di Agrigento e nega ogni possibilità d' intesa per il ballottaggio

“Il richiamo all'unità appare alquanto penoso, soprattutto se è seguito da un sottinteso ricatto. La responsabilità politica del disastro che si è realizzato ad Agrigento ha un nome e un cognome. Ed è Roberto di Mauro, il quale ha avuto la responsabilità del governo, o per meglio dire del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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