Agrigento avrà per la prima volta un sindaco progressista, Michele Sodano, ex M5s e membro di Controcorrente, il movimento del deputato. Dopo aver partecipato a XFactor, ha conseguito la laurea alla Bocconi. La sua elezione segna un cambiamento politico nella città.

Per la prima volta nella storia la città di Agrigento sarà amministrata da un sindaco progressista: Michele Sodano, ex M5s, fa parte di Controcorrente, il movimento del deputato regionale Ismaele La Vardera, (che ha eletto anche il sindaco a Bronte) ed è stato appoggiato da Pd e M5s. Il primo sindaco progressista di Agrigento Non era mai accaduto che la sinistra governasse la città dei Templi: prima dell'elezione diretta è stata feudo incontrastato della Dc e dagli anni Novanta in poi dagli eredi, come Udeur e Udc. Solo in un frangente, era il 2007, i Ds vinsero le amministrative ma appoggiando Marco Zambuto, esponente dell'Udeur, che diventò sindaco. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Michele Sodano, da XFactor alla laurea alla Bocconi: chi è il nuovo sindaco progressista di Agrigento

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