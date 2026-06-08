Da X Factor a La Vardera passando per il M5s | chi è Michele Sodano il nuovo sindaco di Agrigento

Michele Sodano ha vinto le elezioni comunali di Agrigento al secondo turno. Dopo sei mesi di campagna elettorale, ha ottenuto la maggioranza dei voti, diventando il nuovo sindaco. La sua candidatura ha coinvolto figure note in diversi ambiti, tra cui il mondo dello spettacolo e la politica. Sodano ha commentato il risultato, definendolo inaspettato. La vittoria è stata sancita dai risultati ufficiali delle urne, che hanno confermato la sua elezione.

“È un risultato che sei mesi fa che non potevamo in alcun modo aspettarci”: con queste parole Michele Sodano festeggia la vittoria ai ballottaggi delle elezioni comunali di Agrigento. Candidato con la lista “ControCorrente” dell’ex inviato de Le Iene Ismaele La Vardera e sostenuto da Pd, M5s e Casa Riformista, il 37enne ha battuto il candidato del centrodestra Dino Alonge. Un risultato soddisfacente per il campo largo ma fino ad un certo punto: il centrosinistra sarà in netta minoranza in Consiglio comunale e l’amministrazione avrà non poche difficoltà a governare. Chi è Michele Sodano. Nato il 27 giugno del 1989 ad Agrigento, Sodano vanta... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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