Cesc Fabregas ha commentato il fatto che sua figlia di 13 anni non possiede un telefono, affermando che è l’unica della classe a non averlo. Ha criticato i dispositivi, definendoli “una cosa che divora il tempo dei bambini”. Fabregas ha anche espresso il desiderio che i figli possano sperimentare quella sensazione di libertà e creatività che ricorda della sua infanzia. Ha parlato con un tono emotivo, quasi commosso, riguardo a quei ricordi.

“Mi piacerebbe che i miei figli provassero quella gioia, quella sensazione di libertà creativa “. Quando parla della sua infanzia, Cesc Fabregas quasi si commuove. L’ex calciatore, oggi allenatore e protagonista dell’impresa del Como qualificato alla prossima Champions League, è convinto che smartphone e social network stiano facendo perdere tempo alle nuove generazioni: “Ora il tempo è occupato dall’iPad, dai social, da tutta quella merda lì che divora il tempo dei bambini “, accusa il tecnico spagnolo, nel corso della sua intervista a Walter Veltroni per il Corriere della Sera. È una versione inedita di Fabregas, poco conosciuta. Che investe il suo ruolo di allenatore ma anche di padre: “Mia figlia di tredici anni è l’unica della sua classe che non ha telefono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mia figlia di 13 anni è l’unica della sua classe che non ha telefono. Quella m***a lì che divora il tempo dei bambini”: parla Fabregas

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MIA FIGLIA mi ha RIFIUTATA per i SOLDI: Dopo 5 anni è TORNATA Strisciando!

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'' Mi piacerebbe che i miei figli provassero quella libertà, ma ora il tempo è occupato da iPad e social che divorano tutto. Mia figlia di 13 anni è l'unica della sua classe a non avere il telefono! Quella me**a ha rovinato tutto #Fabregas x.com

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