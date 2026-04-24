Nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 aprile, a Catanzaro, una donna di 46 anni si è lanciata dal terzo piano del suo appartamento insieme ai suoi tre figli. L’episodio ha causato la morte della donna e di due bambini, mentre uno è stato ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. Il padre dei bambini ha dichiarato di essere a conoscenza che sua moglie non stesse bene e ha aggiunto di resistere perché era l’unica figlia rimasta.

Quando accaduto a Catanzaro ha sconvolto tutta Italia. Nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 aprile, una donna di 46 anni si è lanciata dal terzo piano del suo appartamento insieme ai suoi tre figli, condannando a morte se stessa e due dei suoi bambini. Soltanto la bimba di 5 anni e mezzo si è salvata, ed è oggi ricoverata in Rianimazione. A distanza di pochi giorni dalla tragedia, il padre dei piccoli ha rilasciato alcune dichiarazioni, parlando al telefono con don Vincenzo Zoccoli. Sono momenti atroci, giorni in cui è davvero difficile andare avanti e non sprofondare nella disperazione. L'uomo sta cercando di andare avanti per l'unica figlia rimasta.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tragedia Catanzaro, parla il papà dei tre bambini: "Sapevo che mia moglie non stava bene. Resisto l'unica figlia rimasta"

Notizie correlate

Leggi anche: Morti sospette, il dolore della figlia di una presunta vittima: "Papà stava bene, era attivo. Speriamo non c'entri"

Tragedia a Catanzaro: si lancia dal terzo piano con i tre figli. Morti due bambini, una è gravissimaSi getta dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli: tragedia nella notte a Catanzaro, in Calabria.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Tragedia Catanzaro. Chieffo (Un. Cattolica e Pol. Gemelli): Serve una rete che intercetti il dolore prima che esploda; Dentro la Notizia: Tragedia a Catanzaro: parla un vicino Video; Ore 14 2025/26 - Tragedia Catanzaro, i vicini: Siamo sconvolti - 22/04/2026 - Video; Il parroco di Catanzaro: Anna amava la vita, ma era stanca.

Tragedia a Catanzaro, mamma si getta dal balcone con i 3 figli: morta sul colpo con due bambini, la terza è grave. Il marito dormiva, ha tentato di soccorrerliLa 46enne e due maschietti sono deceduti sul colpo, la bimba di 6 anni è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione. La donna aveva avuto un disagio di natura psichiatrica, in mano ave ... quotidiano.net

Tragedia di Catanzaro, il papà al Gaslini accanto alla piccola sopravvissuta. I medici: «Puntiamo al massimo recupero». Sabato i funerali«Il Gaslini sta dando a questa bambina le massime potenzialità di recupero soprattutto dal punto di vista neurologico, quindi è sottoposta a dei monitoraggi molto sofisticati per fare in modo di otten ... catanzaro.gazzettadelsud.it

Tragedia di Catanzaro, l'esame sui corpi avrebbe confermato la prima ricostruzione: la donna si sarebbe lanciata insieme ai figli dal terzo piano del palazzo - facebook.com facebook

Tragedia Catanzaro. Mons. Maniago (vescovo): “Non si può rimanere indifferenti” x.com