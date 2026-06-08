Il tecnico ha dichiarato di aver vietato l’uso degli smartphone durante le partite e negli spogliatoi del suo club, il Como, e a casa con sua figlia. Ha spiegato che ritiene i telefoni portatori di distrazioni che rovinano il calcio e influenzano negativamente i giovani. Ha anche menzionato di aver rimosso poster di allenatori famosi per sottolineare la sua posizione contro l’uso eccessivo di dispositivi digitali durante le attività sportive.

Il Como è la vera favola del calcio europeo. Arrivati alla qualificazione in Champions League grazie a un gioco spensierato e a un gruppo giovanissimo, i lariani sono la terza squadra in Europa ad aver schierato più calciatori Under 23. Dietro questo miracolo c'è una filosofia che affonda le radici in un calcio d'altri tempi, fatto di campetti di periferia e pensato in una stanza con la coperta del Barcellona e i poster di Guardiola: quella di Cesc Fàbregas. Il tecnico ha raccontato tutto questo in una lunga intervista al Corriere della Sera, iniziata proprio con il ricordo del suo passato: "Giocavo davanti casa tirando contro il muro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La crociata di Fabregas: "Gli smartphone hanno rovinato il calcio: li ho vietati al Como e a mia figlia"

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