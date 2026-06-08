Mi sposo Mohamed

dal 10 al 20 giugno 2026. Commedia brillante scritta e diretta da Matteo Spiazzi. Una casa, una signora anziana dal carattere indomabile, figli troppo premurosi. e una badante argentina arrivata a sconvolgere ogni equilibrio. Tra battute pungenti, situazioni esilaranti e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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