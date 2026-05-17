Tomba | Lavoro in campagna e mi tengo in forma Mi sposo? Mai dire mai Ho pranzato in riviera con Kimi e
Un ex sciatore italiano ha dichiarato di lavorare in campagna per mantenersi in forma e ha lasciato aperta la possibilità di un matrimonio in futuro. Recentemente, è stato visto a pranzo in riviera con un noto pilota di Formula 1. La leggenda dello sci azzurro, quasi sessantenne, ha commentato di non apparire la sua età e ha fatto un confronto tra sé e il giovane tennista, sottolineando le differenze tra uno sciatore di montagna e un atleta di tennis.
Alberto Tomba non può avere 60 anni, dev’essere un errore del calendario. Tomba sarà per sempre l’uomo che scia con la potenza di una jeep, l’immagine dell’atleta al massimo della forza: giovane in eterno. In fondo, non è mai cambiato. Incontrarlo a un evento di Caffè Borbone, di cui è testimonial, significa ritrovare l’Alberto di sempre, solo un po’ più consapevole del tempo che passa, un po’ più colpito da Kimi Antonelli, un po’ più commosso perché non potrà più prendere un caffè con l’amico Alex Zanardi, a parlare in bolognese della vita e delle sue sfide. Sessant’anni a dicembre, che effetto fa? “Beh. Dicono che non li dimostro”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
The rural golden phoenix husband hides a dark secret, and I will let him pay a painful price
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