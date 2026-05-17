Tomba | Lavoro in campagna e mi tengo in forma Mi sposo? Mai dire mai Ho pranzato in riviera con Kimi e

Un ex sciatore italiano ha dichiarato di lavorare in campagna per mantenersi in forma e ha lasciato aperta la possibilità di un matrimonio in futuro. Recentemente, è stato visto a pranzo in riviera con un noto pilota di Formula 1. La leggenda dello sci azzurro, quasi sessantenne, ha commentato di non apparire la sua età e ha fatto un confronto tra sé e il giovane tennista, sottolineando le differenze tra uno sciatore di montagna e un atleta di tennis.

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