L’attrice ha annunciato pubblicamente il suo matrimonio, precisando che il suo futuro sposo si identifica come uomo gay. La notizia ha suscitato sorpresa, considerando la dichiarazione dell’uomo riguardo alla propria identità sessuale. L’evento è stato comunicato tramite un’intervista, senza ulteriori dettagli sulla relazione o sulle motivazioni della decisione di sposarsi. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico.

Corinne Clery si sposa. Fin qui nulla di così strano se non fosse che il futuro marito è dichiaratamente omosessuale. A dirlo lei stessa. "Sì, mi sposo, ma con l'amore, con i sentimenti, ho chiuso. Lui è un imprenditore, mio amico da quattro anni, persona adorabile cui voglio tanto bene, ma non siamo innamorati. Lui oltretutto è omosessuale. Sì, è omosessuale, non è un segreto, lui non ne fa mistero. E mi piace anche perché è sincero". Intervistata dal settimanale Gente, l'attrice francese ironizza: "Perché mi sposa dovresti chiederlo a lui. Perché io lo sposo è semplice: l'anno scorso sono stata male durante la tournée teatrale, sono svenuta davanti a tutti, un momento terribile, ho avuto paura e per questo ho deciso di sospendere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Corinne Clery spiazza tutti: "Mi sposo un gay"

Corinne Clery sposa un uomo gay? Scoppia il casoA dicembre Corinne Clery si sposa con un uomo gay, a svelare il retroscena è Alba Parietti che l'ha sentita parlare al bar della Rai.

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"Non siamo innamorati, lui è omosessuale" Corinne Clery convolerà a nozze a dicembre con il compagno Claudio Gentili. L'annuncio in tv - facebook.com facebook

Corinne Clery: "Il mio futuro marito è omosessuale. Non siamo innamorati, con il sesso ho chiuso" x.com