Colapesce l’ha sentito? «Gliel’ho mandato quando non potevo più metterci mano (ride, nda). Gli è piaciuto, ripeto: nessun litigio, anzi, ci siamo divertiti a fare un film, La primavera della mia vita (2023, ndr), e puntiamo a farne altri». Perché è finita? «Veniamo da due percorsi solisti, si sapeva che la collaborazione sarebbe stata “a termine”. Certo, non ci aspettavamo quel successo. Ma a gennaio 2025 ci siamo esibiti in tour con un’orchestra, uno di quei traguardi impensabili, che ci ha portato in cima: avremmo potuto fare contenti i discografici e cercare altre hit e poi altre ancora, oppure disattendere tutto e rallentare. E abbiamo rallentato».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dimartino: «Il privilegio che mi sono costruito con la fama è poter fare un disco che non andrà forte su TikTok. Quando è nata mia figlia ho pensato di cambiare mestiere: oggi va pazza per il k-pop e non mi ascolta»

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Dimartino: «Il futuro fa paura, voglio proteggere mia figlia. Il governo di oggi? Persino peggio di Berlusconi»Un disco folk, alla ricerca di radici. Nato da un ritorno in Sicilia, segue il ritmo lento delle cose che nella sua terra cambiano piano, come gli argini di un fiume che si sgretolano. Antonio ... leggo.it