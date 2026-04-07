In un'intervista recente, un cantautore italiano ha commentato l'invecchiamento, sottolineando come a 60 anni si porti con sé un bagaglio di esperienze e ricordi. Ha anche raccontato di un'emozione particolare legata alla nascita della propria figlia. Nel frattempo, altre notizie riguardano figure pubbliche e artisti di fama internazionale, che si sono espressi su temi che spaziano dalla politica alla musica, in un periodo di eventi e riflessioni a livello globale.

Trump e i ragazzi di Teheran. Bad Bunny e l’arte che ha il potere di guarire. A pochi giorni dal nuovo tour, Jovanotti racconta come crescere sia, alla fine, la somma e la conquista di infinite giovinezze. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jovanotti: «Invecchiare è una rottura, ma c'è anche una cosa bella: a 60 anni hai dentro la moltitudine che sei stato. Oggi sono perfino contento dell'incidente. Quando ho visto mia figlia appena nata ho detto: “Ma è il babbo!”»

“Quando mia mamma veniva a prendermi a scuola le facevano cori da stadio, l’ho colpevolizzata ma poi ho capito. Quando è morta mia nonna ho visto tutta la sua fragilità”: parla Francesco Oppini, figlio di Alba PariettiIl primo ricordo di sua madre è lei che “ha 21 anni e mi tiene in braccio nella cascina dei nonni materni a Costermano sul Garda, dove trascorrevo...

“Mai detto o Mammucari o me. Gli ho detto ‘sei un pirla’. Ho sempre accettato tutte le sue proposte. Ma ora quando ho un ospite non entra più”: parla Mara VenierTensioni dietro le quinte dopo l’ultima puntata di “Domenica In” e gli interventi di Teo Mammucari che non sono affatto piaciuti alla conduttrice?...

Temi più discussi: Ogni attimo è speciale, il messaggio di Sammy Basso: una vita da abbracciare. L'intervista ai genitori; Sammy insegnava che ogni attimo è speciale: la raccolta di testimonianze del biologo veneto scritta dai genitori; La sfida tra Jovanotti e il Lorenzo Cherubini di Vernia al GialappaShow è tutta da ridere; Gianni Morandi si racconta tra musica e ricordi nella sua casa di Bologna.

La guerra del Jovanotti buono e del Jovanotti cattivo di Giovanni Vernia al GialappaShowNella prima puntata della nuova edizione del programma della Gialappa's Band va in scena il duello (tutto da ridere) tra il cantante e il suo doppio. Ed è irresistibile ... vanityfair.it

Jovanotti contro Jovanotti: lo sketch con Giovanni Vernia e Lorenzo Cherubini conquista il pubblicoJovanotti contro Jovanotti al GialappaShow: il faccia a faccia tra Lorenzo Cherubini e Giovanni Vernia diventa virale. Sketch, duetto e novità della nuova stagione. rds.it

Gianni Morandi torna sulle scene. A 81 anni, senza nessuna voglia di fermarsi. Il cantante bolognese sarà nuovamente in tour, con un nuovo brano da lanciare, scritto per lui da Jovanotti, dal titolo fortemente evocativo: "Monghidoro". Si riparte dalle sue radici, - facebook.com facebook