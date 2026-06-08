Un ex concorrente di X Factor è stato aggredito da cinque uomini in due diverse città. Secondo quanto riferito, è stato picchiato e ha riportato ferite. L'aggressione si sarebbe verificata in zone frequentate da cittadini di origine straniera. Le autorità stanno indagando sui fatti, ma al momento non ci sono novità sulle cause o sui responsabili. Nessun’altra informazione ufficiale è stata diffusa.

Milano e Roma, due città governate dal centrosinistra in cui la sicurezza dei cittadini viene sacrificata sull'altare del progressismo, dell'accoglienza incontrollata e della tolleranza per i delinquenti mascherata da "antirazzismo". E proprio dalla capitale arriva la notizia di Giovanni Fausto Meloni, ex concorrente di X Factor 2024, aggredito nel quartiere San Lorenzo da cinque stranieri e lasciato a terra con il volto tumefatto. "Non è un effetto speciale, mi hanno spaccato di botte a San Lorenzo, sotto la piazza", racconta la vittima in un video su Instagram, in cui si mostra con i segni delle percosse in viso. "Sono arrivati cinque ragazzi, ce n'era uno con la tuta blu, erano cinque ragazzi di colore, non ricordo altro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - "Mi hanno spaccato di botte". Ex concorrente di X Factor aggredito da cinque stranieri

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Litigi e risate: i concorrenti contro i giudici di X Factor (Compilation parte quattro)

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