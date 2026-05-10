Mi hanno spaccato di botte a San Lorenzo Mi hanno tirato dei calci in testa Sono dei pezzi di me*da | lo sfogo del rapper Ozymandias in ospedale
Il rapper ha pubblicato un video nelle storie di Instagram in cui si trova in ospedale, raccontando di essere stato vittima di un’aggressione nel quartiere San Lorenzo a Roma. Ha descritto di aver ricevuto calci in testa e di essere stato colpito ripetutamente. Nell’intervento, ha commentato con parole dure nei confronti degli aggressori, definendoli “pezzi di m**a”.
Il rapper Ozymandias ha denunciato con un video condiviso nelle stories di Instagram, girato nella stanza di un ospedale, l’aggressione subita nel quartiere San Lorenzo di Roma: “ Mi hanno spaccato di botte sotto la piazza “. E ancora: “Sono arrivati cinque ragazzi di colore, non ricordo nient’altro. Hanno tirato due pugni in faccia a una persona vicino a me – racconta il rapper – mi sono messo in mezzo per dividerli e mi hanno spaccato di botte”. Mentre era a terra, ricorda, “mi hanno tirato dei calci in testa. Sono dei pezzi di me*da. Ma sono vivo, il mio naso sta bene e anche i denti”. Il mondo, dice nel video, “fa schifo” e “la gente è cattiva, però resistiamo e io resisterò- Pensiamo alle cose belle, ‘Ozylandia’ uscirà il 29 maggio”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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