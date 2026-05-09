Mi hanno spaccato di botte la denuncia del rapper Ozymandias video

Da romatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane rapper, noto per aver partecipato a X Factor nel 2024, ha pubblicato un video in cui racconta di essere stato aggredito a San Lorenzo, sotto la piazza. Secondo quanto riferito, sarebbe stato colpito con violenza e avrebbe mostrato le ferite subite. La denuncia è stata condivisa sui social, accompagnata dalla richiesta di giustizia. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli aggressori.

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"Mi hanno spaccato di botte a San Lorenzo, sotto la piazza". Il video denuncia arriva da Ozymandias, giovane rapper che aveva partecipato ad X Factor 2024. Giovanni Fausto Meloni ha raccontato l'accaduto attraverso un video reso pubblico sul suo canale Instagram e rilanciato anche dalla pagina.🔗 Leggi su Romatoday.it

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