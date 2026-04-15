Le forze dell’ordine hanno eseguito sette perquisizioni a carico di altrettante persone e hanno arrestato un ragazzo di 23 anni a Cesena. L’azione è scaturita da una denuncia in cui si riferivano abusi e filmati di una persona sotto effetto di droga. Le indagini sono proseguite sulla base di quanto denunciato, portando all’intervento delle forze dell’ordine e alle misure cautelari.

Abusata e filmata mentre era sotto effetto di droga. È da una denuncia dolorosa e circostanziata che ha fatto scattare l’indagine dei carabinieri che, nei giorni scorsi, ha portato a perquisizioni a carico di sette persone in totale e all’arresto di un 23enne a Cesena. Un’inchiesta complessa, coordinata dalla Procura di Forlì, per violenza sessuale di gruppo con un contesto più ampio fatto di droga, video e armi. Tutto ha origine dal racconto di una giovane che, nei primi giorni di aprile, si trovava a casa di conoscenti. Secondo quanto riferito, quella sera sarebbe stata costretta a subire atti sessuali da parte di più persone, approfittando di uno stato di alterazione dovuto all’ assunzione di sostanze.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Abusata e filmata mentre era sotto effetto di droga”: sette perquisizioni per violenza sessuale di gruppo. Arrestato un 23enne

Notizie correlate

Violenza sessuale di gruppo a Cesena: 23enne abusata e filmata da 7 giovani a una festaCesena, 15 aprile 2026 – Una festa tra amici, un gruppo di giovani che fa uso di sostanze stupefacenti, e il drammatico epilogo della serata:...

Cesena, abusata e filmata a casa di amici: sette indagatiAvrebbero abusato di una ragazza ed effettuato anche riprese video con i cellulari.

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: 'Abusata e filmata a casa di amici', sette indagati a Cesena; Il Foro Italico cambia volto: due nuove arene per gli Internazionali e il Centrale con vista Nba; Dodicenne abusata e ricattata: rito abbreviato per i tre imputati. Al via il processo a fine mese; Ondata di condanne degli Usa in pochi giorni per abusi sessuali su minori.

'Abusata e filmata a casa di amici', sette indagati a Cesena(ANSA) - BOLOGNA, 15 APR - Sette giovani, tra i 19 e i 25 anni, sono stati perquisiti dai carabinieri della Compagnia di Cesena, perché ritenuti responsabili di due episodi di violenza sessuale ai dan ... tuttosport.com

Se tutto va come deve andare, frase spesso abusata senza portare risultati per cui ne valga la pena, l' apertura di questo luogo avverra' Sabato 18 Aprile. Siamo molto lieti di ritrovarvi e ritrovarci Ecco questo vale la Pena. Grazie. Dal 18 resteremo sempre aper - facebook.com facebook