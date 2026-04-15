Abusata e filmata mentre era sotto effetto di droga | sette perquisizioni per violenza sessuale di gruppo Arrestato un 23enne

Da ilfattoquotidiano.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze dell’ordine hanno eseguito sette perquisizioni a carico di altrettante persone e hanno arrestato un ragazzo di 23 anni a Cesena. L’azione è scaturita da una denuncia in cui si riferivano abusi e filmati di una persona sotto effetto di droga. Le indagini sono proseguite sulla base di quanto denunciato, portando all’intervento delle forze dell’ordine e alle misure cautelari.

Abusata e filmata mentre era sotto effetto di droga. È da una denuncia dolorosa e circostanziata che ha fatto scattare l’indagine dei carabinieri che, nei giorni scorsi, ha portato a perquisizioni a carico di sette persone in totale e all’arresto di un 23enne a Cesena. Un’inchiesta complessa, coordinata dalla Procura di Forlì, per violenza sessuale di gruppo con un contesto più ampio fatto di droga, video e armi. Tutto ha origine dal racconto di una giovane che, nei primi giorni di aprile, si trovava a casa di conoscenti. Secondo quanto riferito, quella sera sarebbe stata costretta a subire atti sessuali da parte di più persone, approfittando di uno stato di alterazione dovuto all’ assunzione di sostanze.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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