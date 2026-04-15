A Cesena, una festa tra amici si è conclusa con un episodio di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza di 23 anni. Durante l’evento, sette giovani sono stati coinvolti in un episodio ripreso in video. La scena si è svolta nel contesto di un incontro dove, secondo quanto riferito, sono state utilizzate sostanze stupefacenti. La vicenda è al centro dell’attenzione delle autorità.

Cesena, 15 aprile 2026 – Una festa tra amici, un gruppo di giovani che fa uso di sostanze stupefacenti, e il drammatico epilogo della serata: violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza 23enne. È successo a Cesena, ai primi di aprile. Abusata ad una festa tra amici. Parte così il racconto della giovane nata a Cesena, ma di origini straniere, che dopo la terribile nottata è andata subito al pronto soccorso e ha raccontato tutto. Ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni e compatibili con i fatti di violenza. Abusata e filmata da 7 giovani durante una festa in campagna. L’incubo della ragazza inizia quando si ritrova da sola alla festa, in una casa di campagna nel Cesenate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale di gruppo a Cesena: 23enne abusata e filmata da 7 giovani a una festa

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