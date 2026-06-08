MFW Peli Intred | Con il Subsoccer connettiamo la passione per lo sport di bambini e adulti
Durante un evento, un rappresentante di Intred ha affermato che grazie al Subsoccer si favoriscono connessioni tra bambini e adulti attraverso lo sport. Ha anche sottolineato l’impegno dell’azienda nel sostenere le società sportive locali e promuovere valori come inclusività e spirito di squadra.
“Siamo attenti alle tematiche sociali e sosteniamo le società sportive del territorio, promuovendo connessioni che nascono dallo sport e dai valori che lo caratterizzano, come inclusività e spirito di squadra”, ha dichiarato Giulia Peli, responsabile Marketing e Vendite di Intred. L'operatore di telecomunicazioni è presente alla Milano Football Week con attività ludiche, gadget e iniziative dedicate per far conoscere al pubblico il mondo della fibra ultraveloce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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