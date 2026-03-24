Gino Paoli e il legame con lo sport | la boxe la passione per il Genoa e il mito di Fausto Coppi

Gino Paoli ha coltivato una passione per lo sport che si è manifestata attraverso diversi interessi. Fin dalla giovinezza ha praticato la boxe e ha sviluppato un affetto duraturo per il Genoa, la squadra di calcio del suo cuore. Inoltre, ha ammirato la figura di Fausto Coppi, simbolo del ciclismo italiano. Questi legami si sono intrecciati nella sua vita senza mai essere relegati all'ambito atletico, ma come espressione di un sentimento personale.

Dalla boxe giovanile all'amore per Fausto Coppi, fino alla fede incrollabile per il suo Genoa: il legame di Gino Paoli con lo sport non era inteso come atletismo, ma come pura poesia della solitudine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Una raccolta di contenuti su Gino Paoli

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