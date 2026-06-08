Durante la Milano Football Week, Mocauto ha presentato la “Ruota della Fortuna”, una challenge che combina calcio e automotive. I partecipanti possono tentare la fortuna girando la ruota, mentre si promuove la mobilità elettrica. L’evento si svolge in un’area dedicata, con la presenza di veicoli elettrici esposti e momenti di intrattenimento legati al calcio. La manifestazione unisce sport, divertimento e tecnologia in un unico spazio.

Sport, intrattenimento e mobilità elettrica si incontrano alla Milano Football Week grazie a Mocauto. La concessionaria multimarca è presente all'evento con la "Ruota della Fortuna", una challenge che mette alla prova i partecipanti con quiz e curiosità dedicati al mondo del calcio e dell'automotive. In esposizione anche le vetture del marchio MG, protagoniste delle celebrazioni per il centenario del brand e simbolo di innovazione tecnologica e mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MFW, Mocauto firma la “Ruota della Fortuna”, la challenge che unisce calcio e automotive

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