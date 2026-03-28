I Fortuna Five sono la band ufficiale del quiz show trasmesso su un canale nazionale, condotto da un famoso presentatore. La trasmissione è in onda su un canale di rete commerciale. La band accompagna regolarmente le puntate con musica dal vivo. La loro presenza è stata annunciata in occasione della messa in onda della trasmissione. La formazione musicale collabora con il conduttore durante gli episodi.

I Fortuna Five sono la band ufficiale del quiz show di Canale 5 “ La Ruota della Fortuna “, condotto da Gerry Scotti. Il gruppo, noto per le esibizioni dal vivo durante le puntate, è formato da Nicla Ozenda (voce), Marco Galeone (tastierevoce), Alessandro Viglio (chitarra), Alessio Norelli (basso) e Diego Fornaciari (batteria). La band si è formata durante i provini del programma, prima non si conoscevano. Da subito si sono trovati bene e hanno cominciato a lavorare quotidianamente assieme. A Tv Sorrisi e Canzoni Nicla Ozenda ha spiegato che il lavoro sulle canzoni viene fatto in gruppo, assieme agli autori e a Scotti. Proprio il conduttore spiegò di volere un programma con una band, per tornare alle atmosfere degli esordi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i Fortuna Five, la band ufficiale del quiz show di Canale 5 “La Ruota della Fortuna”

Articoli correlati

La Ruota dei Campioni, lo speciale de La Ruota della Fortuna torna stasera (9 gennaio) in prima serata su Canale 5: ospiti e anticipazioniLa Ruota dei Campioni di Gerry Scotti torna con il primo appuntamento del 2026 in prima serata su Canale 5.

LA RUOTA DELLA FORTUNA: ARRIVA UNA GHIOTTA NOVITÀ NEL GAME DI CANALE 5Ogni sera Gerry Scotti e Samira Lui girano la ruota più famosa d’Italia con milioni di italiani.

Contenuti e approfondimenti su Fortuna Five

Temi più discussi: La Ruota della Fortuna, lo sgarbo di Gerry Scotti a Ilary Blasi e Gf Vip: puntata extra-large, in gara anche i Fortuna Five; La ruota della fortuna: Venerdì 27 marzo Video; La Ruota della Fortuna, non è mai successo prima. Gerry Scotti: Sono mesi che li minaccio; La ruota della fortuna: Martedì 24 marzo Video.

Fortuna Five, chi sono i componenti della band de La Ruota della FortunaEcco i retroscena su tutti i volti e le storie della band che accompagna ogni sera Gerry Scotti nello studio de La Ruota della Fortuna. libero.it

Fortuna Five chi sono e perché si chiamano così? | Il successo a La ruota della fortunaFortuna Five chi sono e perché si chiamano così? I musicisti nella band de La ruota della fortuna, programma di Gerry Scotti ... ilsussidiario.net

Sono l'anima sonora che accompagna uno dei programmi più amati della televisione Sabato a #Verissimo, direttamente da #LaRuotaDellaFortuna… i Fortuna Five! - facebook.com facebook