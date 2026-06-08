Mezzi recuperati come strumento di supporto sociale | è il progetto ' Bici solidale'

Notizia in breve

La giunta comunale di Pisa ha approvato il progetto 'Bici solidale', che prevede il recupero e il riuso delle biciclette rimosse dal territorio comunale perché in stato di abbandono o deterioramento. Le biciclette saranno recuperate dagli uffici competenti e riutilizzate come strumenti di supporto sociale. L'iniziativa mira a valorizzare i mezzi trovati e a favorire il loro impiego in attività di solidarietà.