Mezzi recuperati come strumento di supporto sociale | è il progetto ' Bici solidale'

Da pisatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La giunta comunale di Pisa ha approvato il progetto 'Bici solidale', che prevede il recupero e il riuso delle biciclette rimosse dal territorio comunale perché in stato di abbandono o deterioramento. Le biciclette saranno recuperate dagli uffici competenti e riutilizzate come strumenti di supporto sociale. L'iniziativa mira a valorizzare i mezzi trovati e a favorire il loro impiego in attività di solidarietà.

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La giunta comunale di Pisa ha approvato l'atto di indirizzo per l'avvio del progetto 'Bici solidale', iniziativa finalizzata a promuovere il recupero e il riuso delle biciclette rinvenute sul territorio comunale e rimosse dagli uffici competenti perché in stato di incuria, disuso o presunto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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