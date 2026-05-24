Un intervento evidenzia il rischio che le politiche pubbliche possano ridurre le persone a semplici strumenti sociali, trasformandoli in numeri. Si sottolinea la differenza tra il concetto di persona e quello di individuo, evidenziando come le scelte politiche possano influenzare questa distinzione. La discussione si concentra su come evitare che i cittadini vengano trattati soltanto come dati, mantenendo il rispetto della loro identità e dignità.

? Domande chiave Come può la politica evitare di trasformare i cittadini in numeri?. Perché il concetto di persona differisce da quello di semplice individuo?. Cosa accade quando la ragione ignora la profondità del cuore umano?. Come può l'amicizia diventare una virtù per salvare la democrazia?.? In Breve Evento organizzato presso il Pontificio Ateneo Regina Apostolorum a Roma.. Riferimento alla Nota dottrinale del Dicastero per la Dottrina della Fede di novembre 2025.. Confronto con il pensiero di Martin Buber, Karol Wojty?a, Edith Stein e Hans Urs von Balthasar.. Analisi del legame tra ragione e oblazione secondo la filosofia di Dietrich von Hildebrand. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - O’Higgins: il rischio è ridurre l’uomo a mero strumento sociale

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