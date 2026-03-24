Fibrosi cistica Pasqua solidale | colombe per offrire alloggio e supporto ai pazienti in lista trapianto

Durante il periodo pasquale, un'associazione della regione ha avviato un progetto solidale in collaborazione con una locanda alimentare. L'iniziativa prevede la distribuzione di colombe come simbolo di supporto ai pazienti in attesa di trapianto di fibrosi cistica. La collaborazione tra le due organizzazioni si inserisce in un'iniziativa di solidarietà rivolta a questa categoria di pazienti.

L'associazione romagnola della Lega Italiana Fibrosi Cistica (Lifc), insieme alla locanda alimentare Ca' Leoni (corso della Repubblica), ha promosso per il primo anno un progetto di solidarietà collegato al periodo pasquale. Con l'obiettivo di sostenere una iniziativa legata al trapianto di polmone nei giovani, verranno prodotte e commercializzate le Colombe della solidarietà, il cui ricavato andrà devoluto al progetto “Case Lifc”. Le “Case Lifc” nascono con l’obiettivo di offrire supporto alloggiativo, orientamento e consulenza ai pazienti in lista di attesa per il trapianto di polmoni e alle loro famiglie. Nei pazienti con fibrosi cistica, infatti, quando le cure mediche non sono più efficaci a contrastare il danno polmonare, l’unica terapia possibile è il trapianto di doppio polmone. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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