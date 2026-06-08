Metropolitana di Napoli alcune stazioni della Linea 1 resteranno chiuse dal 22 giugno al 14 settembre

Da napolitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 22 giugno al 14 settembre, alcune stazioni della Linea 1 della metropolitana di Napoli sulla tratta Piscinola-Colli Aminei resteranno chiuse. La chiusura è dovuta ai lavori di rinnovo dell’armamento ferroviario, obbligatori ogni trent’anni. I treni non fermeranno in queste stazioni durante il periodo di intervento. La riapertura è prevista per metà settembre.

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Alcune stazioni della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, e più precisamente quelle sulla tratta Piscinola-Colli Aminei, resteranno chiuse dal 22 giugno prossimo fino al 14 settembre per svolgere i lavori di rinnovo dell'armamento ferroviario obbligatori per legge, da eseguire ogni trent'anni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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