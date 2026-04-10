Estate Napoli 2026 tre stazioni Metro Linea 1 chiuse per 3 mesi da giugno | orari e navette

Durante l’estate del 2026, tre stazioni della linea 1 della metropolitana di Napoli rimarranno chiuse per tre mesi, a partire da giugno. Le stazioni interessate sono Piscinola, Chiaiano e Frullone, e la chiusura è dovuta a lavori sui binari. Per l’intera durata dei lavori, saranno disponibili servizi di navetta per consentire il transito dei passeggeri. La notizia è stata confermata da fonti locali.

Le stazioni Piscinola, Chiaiano e Frullone chiuderanno anche quest'estate per i lavori ai binari. Cosenza a Fanpage.it: "Ci saranno navette sostitutive". 🔗 Leggi su Fanpage.it Linea 6 metro Napoli, corse fino alle 21.10 da lunedì 23 marzo. Funicolari chiuse 2 giorniDa lunedì a venerdì, le corse della Linea 6 della metro Napoli continueranno fino alle 21. Napoli, le stazioni metro Linea 2 piazza Amedeo e Montesanto chiudono per lavori a febbraio e marzoRete Ferroviaria Italiana chiude le due stazioni della metropolitana per lavori di adeguamento, finanziati col Pnrr. Temi più discussi: Vedi Napoli e poi Mangia. Ecco gli appuntamenti dal 3 al 6 aprile; Giornate Azzurre - Napoli, 28 marzo – 1° aprile 2026; Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026: il Lunedì di Napoli da Vivere; Inter-Napoli, lotta Scudetto: calendario a confronto a 7 dalla fine. Metro Linea 1 di Napoli, in estate stop a tre stazioni: disagi per migliaia di utentiAnche questa estate si preannuncia complicata per chi utilizza la metropolitana a Napoli, soprattutto nella zona nord della città. Tra luglio e agosto, ... cronachedellacampania.it Estate '26, presentate le nuove rotte Wizzair da Napoli Capodichino con tariffe a partire da €14,99Quest’estate lo scalo di Capodichino vedrà operare ben 3.260 frequenze: offriremo ai viaggiatori campani una flessibilità di viaggio senza precedenti annuncia dalla sala degli specchi del Gran Caffè ... napolitoday.it L'estate sta tornando e sta tornando anche il ritiro del Napoli in Trentino. Il club di Aurelio De Laurentiis e l'organizzazione del Trentino hanno svelato oggi le date ufficiali del ritiro 2026 a Dimaro: gli azzurri sono pronti a trasferirsi tra le montagne dal 17 al 27 lu - facebook.com facebook Napoli, tre stazioni della Linea 1 restano chiuse in estate, disagi anche per Linea 2 x.com