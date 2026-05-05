Visita Papa Leone a Napoli | resteranno chiuse tutte le scuole della città

Il sindaco di Napoli ha firmato oggi un’ordinanza che prevede la chiusura di tutte le scuole della città, di ogni ordine e grado, per venerdì 8 maggio 2026. La decisione è stata presa in occasione della visita del Papa nella zona. La misura interessa tutte le istituzioni scolastiche del territorio comunale, senza distinzione di livello o tipo di scuola. La chiusura è stata comunicata attraverso un avviso ufficiale.

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato oggi l’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio cittadino per la giornata di venerdì 8 maggio 2026.Il provvedimento - si legge in una nota del Comune - si è reso necessario in occasione della.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Venerdì 8 tutte le scuole di Napoli chiuse per la visita di Papa Leone XIV: l’ordinanza estesa a tutte le MunicipalitàOrdinanza del sindaco Gaetano Manfredi per la chiusura di tutte le scuole venerdì 8 maggio 2026, in occasione della visita di Papa Leone XIV. Scuole chiuse a Napoli per la visita di Papa Leone XIVVenerdì 8 maggio, in occasione della visita di Papa Leone XIV, in alcune zone di Napoli le scuole rimarranno chiuse. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Visita Pastorale di Papa Leone XIV all’Arcidiocesi e alla Città di Napoli; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla Sapienza; NAPOLI PRONTA AD ACCOGLIERE PAPA LEONE XIV; Papa Leone XIV in visita alla Sapienza Università di Roma. Papa a Napoli l’8 maggio, il programma completo della visitaPapa Leone XIV a Napoli l’8 maggio: il programma della visita tra cattedrale, piazza del Plebiscito e gli altri luoghi dell'appuntamento. napolike.it Chiusura scuole a Napoli per la visita di Papa Leone XIV: scopri quali restano aperte.Il prossimo venerdì 8 maggio 2026, Napoli accoglierà Papa Leone XIV per una visita pastorale di grande importanza. In previsione di questo evento eccezionale, il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato un ... napolipiu.com Scuole chiuse a Napoli in tutte le dieci Municipalità della città venerdì 8 maggio, in occasione della visita pastorale di Papa Leone XIV - facebook.com facebook In occasione della visita pastorale di Sua Santità Papa Leone XIV, prevista per l'8 maggio 2026, è stato istituito un dispositivo di circolazione volto a garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell'evento Verifica i dettagli sul sito ow.ly/Hrnz50YUsTc x.com