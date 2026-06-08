Roma - Nel secondo fine settimana di giugno alta pressione in rinforzo sull’Europa occidentale: Italia più stabile, con qualche disturbo sulle regioni meridionali. Il weekend si preannuncia in gran parte stabile sull’Italia, grazie al progressivo rafforzamento dell’anticiclone subtropicale sull’Europa occidentale. La struttura di alta pressione, ancora proiettata verso il comparto atlantico, tenderà a spostare i suoi massimi tra Spagna e Francia, richiamando anche correnti più calde di origine africana. Su quelle aree è attesa una nuova fase di caldo intenso, localmente marcata. La Penisola resterà invece ai margini del promontorio anticiclonico, inserita in un flusso di correnti nord-occidentali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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© Abruzzo24ore.tv - Meteo weekend, torna l’anticiclone: sole quasi ovunque ma resta qualche insidia

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Meteo: Torna l'Anticiclone! Sole e Caldo in aumento

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