meteo weekend torna il sole ma arrivano temporali improvvisi domenica

Il fine settimana in Italia sarà caratterizzato da un ritorno del sole, con temperature che aumenteranno leggermente fino a sabato. Tuttavia, le previsioni indicano temporali improvvisi in arrivo domenica, soprattutto nelle aree del Nord e del Centro. Le correnti fredde che attraversano la penisola mettono a rischio la stabilità atmosferica, portando rovesci temporanei in alcune zone. Il clima rimane variabile, con condizioni che cambiano nel corso dei prossimi giorni.

Roma - Alta pressione sull’Italia ma correnti fredde minacciano stabilità, con rovesci soprattutto domenica tra Nord e Centro e temperature in lieve aumento fino sabato. La seconda parte della settimana si apre con un deciso miglioramento delle condizioni meteo grazie al ritorno dell’alta pressione, destinata a estendersi su gran parte della Penisola già da venerdì. Tuttavia, secondo le più recenti analisi modellistiche, non mancheranno elementi di instabilità legati a infiltrazioni di correnti più fredde provenienti dall’Europa nord-orientale, che potrebbero influenzare il tempo soprattutto nella giornata di domenica. Questo contrasto tra aria più calda e anticiclone da un lato e correnti fresche dall’altro potrebbe favorire la formazione di temporali, in particolare nelle ore centrali della giornata.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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Torna il Sole su Tutta Italia – Previsioni Meteo 27 Dicembre

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