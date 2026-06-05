Il weekend vedrà alternarsi sole e temporali. Un anticiclone si rafforza, portando miglioramenti su gran parte del Paese. Tuttavia, sabato si prevedono ancora alcuni disturbi al Nord, mentre da domenica il clima diventa più stabile e le temperature si alzano, raggiungendo valori tipici dell’estate. La situazione meteorologica rimane variabile, con condizioni più favorevoli nelle zone centrali e meridionali.

Roma - Sabato ancora qualche disturbo al Nord, poi domenica più stabile su quasi tutta l’Italia con temperature in aumento e clima estivo. Il weekend si aprirà con un’Italia divisa tra il ritorno dell’anticiclone e il passaggio di una rapida perturbazione sulle regioni settentrionali. Dopo la fase instabile che tra venerdì e le prime ore di sabato interesserà parte del Nord e alcune aree del Centro, il fronte tenderà ad allontanarsi, lasciando spazio a un miglioramento progressivo. La giornata di sabato sarà quindi più soleggiata su gran parte del Paese, ma non ovunque. Le maggiori incertezze riguarderanno il Nordovest, dove sin dal mattino potranno verificarsi piogge sparse tra alto Piemonte e Lombardia nordoccidentale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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© Abruzzo24ore.tv - Weekend meteo tra sole e temporali: anticiclone in rimonta, ma non ovunque

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METEO: altra ondata di TEMPORALI e GRANDINE, poi il SOLE

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