Meteo Torino l' anticiclone vacilla | arriva la pioggia prima della vera svolta estiva caldo oltre i 30°C

Da torinotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le previsioni meteorologiche indicano un'instabilità in Piemonte con l'arrivo di pioggia, prima di un possibile aumento delle temperature oltre i 30°C. L’anticiclone continuerà a proteggere la regione nei primi giorni della settimana, ma sarà influenzato dal passaggio delle code dei fronti atlantici che si muovono a latitudini più settentrionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“L’anticiclone cercherà di proteggere il Piemonte nei primi giorni della settimana, seppur insidiato dal passaggio delle code dei fronti atlantici in scorrimento a latitudini più settentrionali”, spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo. Una di queste determinerà una spiccata variabilità martedì 9. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Torino, previsioni meteo del 25 febbraio 2026

Video Torino, previsioni meteo del 25 febbraio 2026

Notizie e thread social correlati

Meteo, svolta improvvisa prima del 2 giugno: arrivano caldo e anticicloneDopo una settimana caratterizzata da tempo fresco e instabile, l’Europa centro-occidentale sta registrando una rapida rimonta dell’alta pressione.

Meteo, l’anticiclone vacilla: ecco dove torneranno temporali e caldo la prossima settimanaL'anticiclone si indebolisce e le previsioni indicano che la prossima settimana ci saranno giornate con variabilità.

Temi più discussi: Meteo Torino 2 giugno: temporali e grandine in arrivo, scatta l'allerta gialla; Previsioni stagionali ESTATE 2026: giugno - agosto 2026; Fine del caldo a Torino e in Piemonte: arrivano nubifragi, grandine e crollo delle temperature; Meteo Torino, in settimana arriva il picco del caldo anomalo. Ecco quando.

meteo torino meteo torino l anticicloneMeteo Torino – Parentesi di stabilità e relativo bel tempo con temperature in aumento: le previsioniMeteo Torino - Anticiclone delle Azzorre protagonista sul Mediterraneo, con stabilità e temperature in aumento anche in città: ecco le previsioni ... centrometeoitaliano.it

meteo torino meteo torino l anticicloneMeteo Torino – Accesa variabilità con l’arrivo di qualche rovescio in città: ecco le previsioniMeteo Torino - Cieli spesso variabilità con l'arrivo di qualche possibile rovescio in città, ecco le previsioni ... centrometeoitaliano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web