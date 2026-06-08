Meteo Torino l' anticiclone vacilla | arriva la pioggia prima della vera svolta estiva caldo oltre i 30°C

Le previsioni meteorologiche indicano un'instabilità in Piemonte con l'arrivo di pioggia, prima di un possibile aumento delle temperature oltre i 30°C. L’anticiclone continuerà a proteggere la regione nei primi giorni della settimana, ma sarà influenzato dal passaggio delle code dei fronti atlantici che si muovono a latitudini più settentrionali.

“L’anticiclone cercherà di proteggere il Piemonte nei primi giorni della settimana, seppur insidiato dal passaggio delle code dei fronti atlantici in scorrimento a latitudini più settentrionali”, spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo. Una di queste determinerà una spiccata variabilità martedì 9. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Torino, previsioni meteo del 25 febbraio 2026

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