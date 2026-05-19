Meteo svolta improvvisa prima del 2 giugno | arrivano caldo e anticiclone

Dopo una settimana caratterizzata da tempo fresco e instabile, l’Europa centro-occidentale sta registrando una rapida rimonta dell’alta pressione. Le temperature sono in aumento e si prevedono valori sopra la media stagionale, con i primi segnali di clima estivo soprattutto nelle aree del Centro-Nord italiane. Questa svolta meteo si verifica in vista del ponte del 2 giugno, portando condizioni climatiche più calde e soleggiate in diverse regioni del Paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Roma - Dopo giorni freschi e instabili, l’Europa centro-occidentale vira verso alta pressione e temperature sopra media: sull’Italia primi segnali estivi soprattutto al Centro-Nord. Il quadro meteo sull’Europa sta cambiando in modo progressivo. Dopo una fase caratterizzata da aria fresca, instabilità e temperature spesso inferiori alle attese del periodo, le mappe previsionali indicano una possibile svolta tra la seconda parte di maggio e l’avvicinamento al Ponte del 2 giugno. Il segnale principale arriva dall’aumento dei geopotenziali su buona parte dell’Europa centro-occidentale, elemento che conferma una maggiore presenza dell’alta pressione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Meteo, svolta improvvisa prima del 2 giugno: arrivano caldo e anticiclone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ten Minute Stories by Algernon Blackwood Sullo stesso argomento Meteo Italia, svolta improvvisa: dall’anticiclone al ritorno della pioggiaRoma - Settimana stabile solo all’inizio, poi irruzione fredda e nuova fase instabile: temperature in calo, piogge diffuse e primavera sempre più... Meteo Toscana, svolta improvvisa dopo il caldo: tornano il freddo e rischio neveFIRENZE – Il meteo in Toscana torna al centro delle previsioni dopo un weekend che si preannuncia quasi estivo su gran parte della regione. Improvvisa svolta verso il CALDO: ecco cosa indicano gli ultimi aggiornamenti MeteoElemento del quale avevamo discusso qualche settimana fa, allorquando un primo tentativo di rimonta anticiclonica sembrava poter interessare le nostre regioni. Tentativo che poi si è rivelato un fuoco ... meteogiornale.it Meteo, la svolta è vicina: ultimi temporali prima dell’anticiclone sull’ItaliaMeteo Roma - 16/05/2026 16:52 - Avvio di settimana ancora instabile, con rovesci e temporali tra lunedì e martedì. Poi alta pressione, sole e temperature in progressivo ... abruzzo24ore.tv