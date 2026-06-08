Meteo temporali in arrivo | ecco quando l’instabilità colpirà anche le pianure italiane

Da martedì, rovesci e temporali si intensificheranno al Nord Italia, con fenomeni più organizzati tra mercoledì e giovedì. La settimana, iniziata con tempo soleggiato, vedrà un aumento dell’instabilità nelle pianure italiane, accompagnato da piogge e temporali.

Roma - La settimana si apre con sole prevalente, ma da martedì aumentano rovesci e temporali al Nord, con fenomeni più organizzati tra mercoledì e giovedì. L’Italia si prepara a una fase meteo più movimentata, soprattutto sulle regioni settentrionali. Dopo un inizio di settimana ancora in gran parte stabile, l’instabilità tornerà gradualmente a farsi sentire, prima sui rilievi e poi anche su alcune aree di pianura. Il cambiamento sarà favorito dalla presenza di una vasta circolazione depressionaria tra Islanda e Regno Unito, alimentata da aria fredda di origine polare groenlandese, che continuerà a condizionare il tempo su parte dell’Europa centro-settentrionale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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AVVISO METEO 2 GIUGNO: Temporali violenti e Nubifragi in arrivo!

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