Nella giornata del 28 aprile, l'anticiclone si sposta verso altre zone, lasciando spazio a un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Sono previsti temporali e un calo delle temperature, che si attestano tra 12 e 22 gradi. La situazione interessa diverse regioni e comporta un cambiamento netto rispetto ai giorni precedenti, con condizioni di instabilità che dureranno almeno fino a fine giornata.

? Cosa sapere L'anticiclone si ritira portando temporali e temperature tra 12 e 22 gradi questo 28 aprile.. L'afflusso di aria umida richiede cautela per attività all'aperto e protezione dall'indice UV 3.. Il ritiro dell’anticiclone verso il Mediterraneo porterà correnti occidentali umide sulla regione questo martedì 28 aprile 2026, con possibili fenomeni temporaleschi previsti per il pomeriggio e la sera. Le analisi meteorologiche fornite dall’Osmer delineano una giornata caratterizzata da un cielo che oscillerà tra la parziale nuvolosità e condizioni più instabili. Mentre le temperature massime si attesteranno tra i 19 e i 22 gradi, con minime comprese tra i 12 e i 15 gradi, l’instabilità climatica segnerà il passaggio verso un clima più fresco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, arriva l’instabilità: temporali e calo termico in arrivo

#Meteo #Italia 20 #Aprile #2026: Arriva #Instabilità! Cosa Aspettarsi

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