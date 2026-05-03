Dopo un fine settimana caratterizzato da condizioni di bel tempo, in Toscana si prevede un cambiamento improvviso del clima con l’arrivo di piogge e temporali. Le perturbazioni sono in avvicinamento e si intensificheranno nelle prossime ore, portando precipitazioni diffuse nella regione. Le previsioni indicano che questa fase di maltempo interesserà in modo particolare le aree più interne e le zone costiere.

FIRENZE – Dopo un weekend di ‘quasi estate’ sull’Italia, arriva il ribaltone meteo con il ritorno della pioggia. Da domani, lunedì 4 maggio 2026, ecco il cambiamento evidente. Merito o colpa di una poderosa perturbazione atlantica che si avvicinerà all’Italia dando il via a una fase di intenso maltempo. La pioggia si farà viva inizialmente sulla Sardegna e al Nord-ovest. Quindi, in maniera più localizzata sulle coste della Toscana. La fase clou del peggioramento è prevista tuttavia per le giornate di martedì 5 e mercoledì 6 maggio. Al momento le regioni maggiormente a rischio sembrano essere quelle settentrionali (Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli) e quelle tirreniche (Toscana e Lazio) dove non mancheranno piogge battenti e grandinate.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Meteo in Toscana: cambia tutto, in arrivo pioggia e temporali. Ecco quando

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