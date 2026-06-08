Meteo l' ultimo inverno a Genova e in Liguria tra record di pioggia e caldo anomalo

Notizia in breve

L'inverno appena trascorso a Genova e in Liguria si è contraddistinto per un livello di pioggia superiore alla media, risultando tra i più piovosi degli ultimi anni. I dati raccolti da Arpal mostrano che le precipitazioni sono state abbondanti, con valori che hanno superato significativamente le medie stagionali. Accanto a questa situazione di forte pioggia, si sono verificati periodi di caldo anomalo, creando un contrasto marcato con le condizioni climatiche tipiche della stagione.