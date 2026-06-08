Meteo l' ultimo inverno a Genova e in Liguria tra record di pioggia e caldo anomalo
L'inverno appena trascorso a Genova e in Liguria si è contraddistinto per un livello di pioggia superiore alla media, risultando tra i più piovosi degli ultimi anni. I dati raccolti da Arpal mostrano che le precipitazioni sono state abbondanti, con valori che hanno superato significativamente le medie stagionali. Accanto a questa situazione di forte pioggia, si sono verificati periodi di caldo anomalo, creando un contrasto marcato con le condizioni climatiche tipiche della stagione.
C'è un dato che emerge subito scorrendo il report stagionale di Arpal: l'ultimo inverno a Genova e in Liguria è stato tra i più piovosi degli ultimi anni, con valori ben superiori alla media. Ma la pioggia non è l'unica anomalia registrata: è stata una stagione anche particolarmente calda. E. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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Forte perturbazione in transito: piogge intense e neve sui rilievi
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