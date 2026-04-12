A Napoli, domenica 12 aprile 2026, le temperature hanno raggiunto i 28°C, segnando un caldo fuori stagione. Nel frattempo, le previsioni meteo indicano che nelle prossime ore arriveranno nuove perturbazioni, portando pioggia e un cambiamento del clima. Il paese si prepara a un passaggio di condizioni atmosferiche che si discostano dai valori tipici di questo periodo.

Un deciso cambiamento climatico sta interessando l’Italia, segnato da temperature che hanno toccato i 28°C a Napoli in questa domenica 12 aprile 2026, mentre nuove perturbazioni si preparano a colpire il Paese nei prossimi giorni. Le prime piogge hanno già colpito la Sardegna e le zone più a nord-ovest, preludio di un sistema meteorologico più organizzato che cambierà drasticamente il volto del tempo tra lunedì e mercoledì. Dall’insolazione meridionale al peggioramento imminente. Il quadro termico odierno restituisce una realtà molto variegata, con picchi di calore che lambiscono il Mediterraneo: Napoli ha registrato massime di 28°C, seguita da Palermo con 27°C e Trapani con 26°C.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caldo anomalo a Napoli e pioggia in arrivo: il meteo cambia volto

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