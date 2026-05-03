Meteo Genova e Liguria | le previsioni per la settimana pioggia in arrivo

Lunedì 4 maggio segna l'inizio di una nuova settimana in Liguria, con le previsioni del tempo che indicano l’arrivo di piogge. La regione si prepara così all’Adunata degli Alpini 2026, evento che richiede una pianificazione precisa. Le condizioni meteorologiche influenzeranno sicuramente le attività previste nei prossimi giorni, con le precipitazioni che si annunciano come protagoniste della settimana.

Lunedì 4 maggio inizia la nuova settimana, quella che porta al grande evento dell'Adunata degli Alpini 2026 (qui la guida con tutte le informazioni utili). Ecco le previsioni meteo a cura degli esperti di 3BMeteo.com fino a venerdì 8 maggio, pioggia in arrivo.Adunata Alpini 2026 a Genova. La.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Meteo, arriva il freddo sulla Liguria: le previsioni per le prossime ore

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