Meteo l’aria atlantica scatena nubifragi e grandine su tutta l’Italia

L’aria atlantica ha provocato nubifragi e grandine su tutta Italia. Le regioni più colpite sono quelle del Nord e del Centro, dove si sono verificati danni a strutture e veicoli. La perturbazione si sta spostando verso il Sud, portando piogge intense e grandinate anche in quelle zone. Le previsioni indicano che il maltempo continuerà nelle prossime ore, con possibili ulteriori danni nelle aree interessate.

? Domande chiave? In Breve Allerta meteo da lunedì 8 giugno: temporali violenti e rischio nubifragi investono l’Italia. Un flusso di aria fresca e umida proveniente dall’Oceano Atlantico sta destabilizzando l’atmosfera italiana, portando l’inizio di una settimana caratterizzata da maltempo severo e fenomeni meteorologici pericolosi da nord a sud. A partire da oggi, lunedì 8 giugno, il territorio nazionale affronta una configurazione turbolenta che minaccia di interrompere la stabilità estiva con piogge intense e potenziali nubifragi. Le immagini satellitari mostrano un rapido aumento della nuvolosità che si sta concentrando lungo le dorsali delle Alpi e degli Appennini. Questo accumulo di vapore è il segnale premonitore di una serie di eventi atmosferici che colpiranno diverse aree del Paese nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Aria atlantica in arrivo, questo è un post da leggere con attenzione. Nelle prossime 48-72 ore vivremo una fase di maltempo a tratti anche intenso, accompagnata da un moderato calo termico, più evidente al Nord Italia e sulle regioni adriatiche. Seguiremo la s x.com

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