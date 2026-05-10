Oggi, le previsioni meteorologiche segnalano un'allerta per le regioni centrali e settentrionali, con possibilità di nubifragi e grandinate. Le precipitazioni sono attese nel pomeriggio, interessando diverse aree di queste zone. La presenza di grandine potrebbe influenzare le celebrazioni della Festa della Mamma, causando disagi o modifiche agli eventi all'aperto programmati. Le autorità monitorano la situazione e raccomandano attenzione alle allerte meteo.

? Domande chiave Dove colpiranno esattamente i nubifragi previsti nel pomeriggio?. Come influenzerà la grandine le celebrazioni della Festa della Mamma?. Quando si intensificherà il rischio di allagamenti tra Emilia-Romagna e Veneto?. Perché il fronte meteo sta cambiando rapidamente verso le Prealpi?.? In Breve Grandine 1-2 cm prevista tra Toscana, Umbria orientale e Marche meridionali.. Rischio nubifragi litoranei in Corsica, Sardegna settentrionale e Mar Ligure.. Convezione tra Emilia-Romagna e Veneto tra tarda mattinata e primo pomeriggio.. Instabilità causata da debole ondulazione dal Mar Mediterraneo occidentale.. Oggi, domenica 10 maggio 2026, un’instabilità meteorologica marcata colpirà diverse aree del Centro e del Nord Italia con precipitazioni intense e fenomeni temporaleschi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, allerta su Centro e Nord: rischio nubifragi e grandine oggi

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METEO: BATOSTA FRESCA DALL'ATLANTICO CON PIOGGE E NEVE ABBONDANTE. RISCHIO ALLUVIONI AL SUD ITALIA!

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