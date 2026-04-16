Le previsioni per la metà di aprile 2026 indicano un periodo di forte instabilità atmosferica su tutto il territorio nazionale. Le temperature sono inferiori alla media stagionale e si segnalano frequenti fenomeni di grandine e pioggia intensa, con un ingresso di aria polare che ha invertito le aspettative di una primavera più mite. La situazione interessa varie zone del Paese, con condizioni meteorologiche che si prolungano da alcuni giorni.

Le previsioni meteorologiche per la metà di aprile 2026 delineano un quadro di forte instabilità che travolge le aspettative di una primavera mite, portando temperature inferiori alla media e fenomeni atmosferici intensi su diverse zone del Paese. Il blocco delle correnti atlantiche sta favorendo l’ingresso di masse d’aria gelida provenienti dal polo, condizionando pesantemente il clima attuale. L’impatto del blocco anticiclonico sulle temperature regionali. La dinamica atmosferica che sta dominando l’Europa centro-orientale sta influenzando direttamente anche il bacino del Mediterraneo. Un imponente muro anticiclonico è intervenuto per interrompere il normale flusso delle perturbazioni atlantiche, creando una situazione in cui l’aria fredda di origine artica può scivolare verso le nostre latitudini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, primavera gelida e grandine: l’aria polare colpisce l’Italia

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