meteo il caldo arriva in tutta italia

A partire da mercoledì 10 giugno, un anticiclone africano porterà un aumento delle temperature su tutta Italia. La regione più interessata sarà la Puglia, dove si prevede che le temperature possano raggiungere i 36 gradi.

Da mercoledì 10 giugno si avvertirà il caldo in tutta Italia a causa dell’anticiclone africano. La regione più colpita sarà la Puglia che potrebbe toccare il picco massimo di 36 gradi. Al Nord anche le temperature saliranno fino a 30 gradi dopo gli ultimi giorni di pioggia In questa settimana il caldo raggiungerà anche il Nord Italia. Le previsioni meteo dei prossimi giorni comunicano chesu tutta la Penisola si avvertirà il primo caldo che preannuncia l’arrivo dell’estate. Da mercoledì 10 giugno il Centro-Sud dovrebbe essere colpito dall’anticiclone africano. La regione più colpita sarà laPuglia, con temperature che potrebbero raggiungere unmassimo di 36 gradi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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METEO – Stop al Maltempo | Arriva l'Alta Pressione Subtropicale

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