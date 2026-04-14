Meteo Italia | piogge e sabbia sahariana poi arriva il caldo

L’Italia sta attraversando una fase caratterizzata da piogge e presenza di polveri sahariane, dovute all’arrivo di correnti di Scirocco cariche di aria proveniente dal Nord Africa. I cieli risultano coperti e opachi, con una presenza persistente di pulviscolo proveniente dal Sahara. Successivamente, è previsto un aumento delle temperature con l’arrivo di un’ondata di caldo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Maltempo e pulviscolo africano sull’Italia L’Italia si trova in queste ore sotto l’influenza di correnti di Scirocco cariche di aria nordafricana, che portano con sé polveri del Sahara e determinano cieli opachi e lattiginosi. In molte zone si registrano piogge accompagnate da questo pulviscolo, che può depositarsi su auto e superfici. Nonostante il tempo instabile, le temperature restano insolitamente elevate per il periodo, con valori che possono raggiungere anche i 25°C, soprattutto al Sud. Ancora instabilità fino a metà settimana Per le prossime ore e fino a mercoledì, il quadro meteorologico resterà variabile: Rovesci e temporali anche intensi interesseranno diverse regioni.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Meteo Italia: piogge e sabbia sahariana, poi arriva il caldo Meteo Italia: settimana instabile tra piogge, vento, sabbia sahariana e calo delle temperatureABBONATI A DAYITALIANEWS Scenario generale: cambio drastico dopo il caldo Dopo giorni caratterizzati da temperature quasi estive, l’Italia sta... Meteo, cambia tutto: pioggia, vento e sabbia sahariana in arrivoABBONATI A DAYITALIANEWS Dall’estate anticipata al ritorno del maltempo Dopo giorni caratterizzati da temperature quasi estive, l’Italia si prepara a...