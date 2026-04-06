Meteo arriva il bel tempo | sole caldo e alta pressione per tutta la settimana

Questa settimana si preannuncia stabile e soleggiata, con temperature in aumento grazie all’alta pressione che domina sulla regione. La giornata di Pasquetta si presenta con condizioni meteo ideali, caratterizzate da cielo limpido e temperature elevate. Le previsioni indicano che il clima asciutto e caldo si manterrà costante per i prossimi giorni, con poche variazioni rispetto alla giornata di oggi.

Sole, caldo e alta pressione: il bel tempo, che caratterizza questo lunedì di Pasquetta, ci terrà compagnia per tutta la settimana con pochi disturbi. Il Centro meteo italiano, come anticipato, prevede u n campo di alta pressione con valori al suolo intorno a 1025 hPa che si espande sui settori centro-occidentali dell’Europa. Oggi, giornata di Pasquetta, le condizioni meteo sono asciutte su tutta l’Italia, con sole prevalente da Nord a Sud. Le temperature sono da 2 a 6 gradi al di sopra delle medie del periodo con anomalie maggiori sulle regioni settentrionali. Massime che non faticheranno a superare i +20 gradi. Il tempo sarà stabile per gran parte della settimana, quindi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Meteo Campania, sole e caldo anomalo: alta pressione fino a marzoSecondo le ultime previsioni meteo Campania, stabilità diffusa da oggi, venerdì 27 febbraio, e per tutto il weekend.

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Meteo: prevale il flusso atlantico. Piogge al centro sud e neve sulle Alpi.

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